Полиция раскрывает почти 90 процентов убийств, - Аброськин

Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что после Революции Достоинства в 2014 году количество совершенных тяжких преступлений возросло почти вдвое, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ. Такие изменения он связывает с увеличением незаконного оборота оружия и боеприпасов с началом войны. Однако, по его словам, на сегодняшний день криминогенную ситуацию в стране удалось стабилизировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Киеве: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция. ФОТО

"С 2016 года правоохранительная система начинает восстанавливаться, продолжается реформирование МВД. Мы превращаемся в министерство европейского уровня. И преступность отступает, идет на спад", - отметил Вячеслав Аброськин.

Отдельно заместитель председателя Нацполиции подчеркнул повышение уровня раскрытия убийств. По его словам, из-за того, что убийства являются особо тяжкими преступлениями, они находятся на жестком контроле. Поэтому при их отработке и раскрытии задействуется весь личный состав полиции.

"Судите сами. 2014 - 2578 убийств, в 2015-м - 2354, в 2016 году - 1299, в 2017 году - 1083 убийства. В этом году пока цифра еще ниже. Притом количество раскрытых убийств у нас близко к 90%", - отметил Вячеслав Аброськин.

Также читайте: Появилась надежда на раскрытие убийства судьи Трофимова, которого вместе с членами его семьи обезглавили в 2012 году: за рубежом задержаны некоторые лица, - Аброськин