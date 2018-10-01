Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
01.10.18 23:59

Премьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум

Премьер-министр Македонии, социалист Зоран Заев заявил, что его правительство намерено довести до конца дело с переименованием страны несмотря на то, что референдум об этом не состоялся из-за низкой явки.

Премьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

В своих заявлениях он ссылается на "волю народа" и напоминает, что среди участников референдума 91,46 процента проголосовали за договор с соседней Грецией. Этот договор, заключенный в июне, предполагает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовлен вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Зато национально-консервативная оппозиция обращает внимание, что явка на референдум составила лишь 36,91 процента (для действительности референдума было необходимо как минимум 50%), и заявляет со своей стороны, что надо "уважать волю народа", который поддержал бойкот референдума, и правительство страны "потерял легитимность". Похожей позиции придерживается и единомышленник оппозиции, президент Македонии Джорге Иванов, который заявляет, что "народ отверг" договор с Грецией.

В международных кругах призывают Скопье продолжить процесс изменения названия страны и взаимопонимание с Афинами, так же, как и македонское правительство, ссылаясь на высокий процент голосов, отданных за договор среди участников референдума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В референдуме о переименовании Македонии приняли участие менее половины избирателей, вопрос решится в парламенте

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100