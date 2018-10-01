Премьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

В своих заявлениях он ссылается на "волю народа" и напоминает, что среди участников референдума 91,46 процента проголосовали за договор с соседней Грецией. Этот договор, заключенный в июне, предполагает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовлен вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Зато национально-консервативная оппозиция обращает внимание, что явка на референдум составила лишь 36,91 процента (для действительности референдума было необходимо как минимум 50%), и заявляет со своей стороны, что надо "уважать волю народа", который поддержал бойкот референдума, и правительство страны "потерял легитимность". Похожей позиции придерживается и единомышленник оппозиции, президент Македонии Джорге Иванов, который заявляет, что "народ отверг" договор с Грецией.

В международных кругах призывают Скопье продолжить процесс изменения названия страны и взаимопонимание с Афинами, так же, как и македонское правительство, ссылаясь на высокий процент голосов, отданных за договор среди участников референдума.

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