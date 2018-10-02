Во время землетрясения и цунами в индонезийском Палу не было украинцев, - Нацагентство по борьбе со стихийным бедствием

Местное издание Kompas.com приводит слова руководителя Центра информационных данных и связей с общественностью Национального агентства Индонезии по борьбе со стихийным бедствием (BNPB) Сутопо Пурва Нугрохо о том, что в Палу и Дункан на момент землетрясения и цунами насчитывалось 114 иностранных граждан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

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Он сообщил, что координирует эвакуацию всех иностранцев вместе с Министерством иностранных дел. Чиновник отметил, что в Палу и Дункан находились граждане Сингапура, Бельгии, Южной Кореи, Франции, Испании, Малайзии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Шри-Ланки, Нидерландов и Германии.

Напомним, Консульская служба Министерства иностранных дел просила граждан Украины, которые находятся в Индонезии, сообщить о себе родных и не посещать территории, пострадавшие от землетрясения и цунами

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в индонезийском городе Палу 28 сентября. Оно вызвало цунами, высота волн во время которого превышала 3 метра. В городе разрушены около тысячи домов, больниц, торговых центров и гостиниц.

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превышает 1200 человек.