Россия не инициировала обмен Сенцова на троих своих граждан, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

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"Если они в какой-то момент захотят (начать переговоры по освобождению Сенцова), пока они это никому - ни нам, ни американцам - не говорили, конечно я буду с ними говорить", - сказал он.

Климкин также считает приемлемым любой вариант освобождения Сенцова.

Напомним, 30 сентября российское издание "Новая газета"со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщило, что главным условием освобождения украинского режиссера Олега Сенцова является выдача России Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США, а также Марии Бутиной, которая находится там под арестом.

По словам источника газеты, Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с США, не включая Украину в переговоры.

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