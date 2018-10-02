Жителям Киева дадут горячую воду до конца недели, - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", - сказал Гройсман.

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Как сообщается, в десятках столичных жилых домов включая больницы, детские сады, пансионаты для пожилых людей и интернаты уже пять месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

В правительстве еще в августе обещали помочь Киеву решить этот вопрос. Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Кабмин подготовит постановление, которым будет выделено 729 000 000 гривен для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение задолженности, возникшей вследствие разницы в тарифах, однако воды до сих пор нет.