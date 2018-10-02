За неделю на пожарах в Украине погибли 35 человек, на водных объектах - 9, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 369 чрезвычайных событий. В результате принятых спасателями мер спасены 47 человек.

Ликвидировано 998 пожаров, спасены на пожарах 40 человек и не допущено уничтожение огнем 377 зданий и 48 ед. техники. На пожарах погибли 35 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 340 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели обнаружили тела двух мужчин при тушении пожара в высотке Киева

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 244 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 228 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 9 человек.