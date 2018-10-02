Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 4 оккупантов уничтожены и 6 ранены, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 4 раза с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Зайцево, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное противник обстрелял из 120- и 82-мм минометов, а по опорным пунктам вблизи Луганского дважды открывал огонь из минометов 82-мм калибра. Также по защитникам Луганского оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, четверо боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и шестеро получили ранения.

В то же время, с начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил. На мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское, а по опорным пунктам украинских войск в районе Крымского - также из гранатометов.

"Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре ООС.