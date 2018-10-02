Гройсман о повышении цен на газ: "Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире программы "Свобода Слова" на ICTV.

По его словам, решения нет, но идут конструктивные переговоры с МВФ.

"Я вижу у них понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей. Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации", - сказал Гройсман.

Правительство также работает над новой системой субсидий.

"Нам нужно не допустить экономического краха, а с другой стороны – защитить украинцев", – сообщил премьер.

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Также он отметил, что Украине нужно вернуть $33 млрд долга, при этом $5 млрд используется ежегодно на его обслуживание.

"Но для меня главное, чтобы ни одна украинская семья не пострадала", – добавил Гройсман.

Напомним, Кабмин отложил повышение тарифов на газ.