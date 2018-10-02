Вчера вечером враг совершил огневой налет на жилой сектор Водяного, применив 122-мм артиллерию, а также 120- и 82-мм минометы, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Вчера вечером российские оккупанты цинично, нарушая любые правила ведения войны и нормы общечеловеческой морали, совершили огневой налет на населенный пункт Водяное. Враг обстреливал жилой сектор этого села на Приазовье из 122-мм артиллерии, а также 120- и 82-мм минометов, потратив всего 31 артиллерийский снаряд и 16 мин", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что обстрел велся не по позициям Вооруженных Сил Украины, а по жилому сектору населенного пункта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки осуществил 21 обстрел, потерь среди украинских воинов нет, 4 оккупантов уничтожены и 6 ранены, - штаб ОС

"Последствия преступления российско-оккупационных войск пока уточняются представителями украинской стороны СЦКК совместно с СММ ОБСЕ", - добавили в пресс-центре ООС.