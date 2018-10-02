На станции метро "Арсенальная" в Киеве с 9 октября 2018 г. до 22 января 2020 г. будет капремонт всех эскалаторов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен" в Facebook.

"Мы готовимся к капитальному ремонту эскалаторов на станции "Арсенальная". Работы начнутся 9 октября. Станция будет работать в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход. Просим учитывать информацию при планировании своих маршрутов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что станция метро "Арсенальная" считается самой глубокой в мире. Она - одна из первых 5 станций, начала работу в 1960 году.