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02.10.18 08:33

На станции метро "Арсенальная" в Киеве с 9 октября 2018 г. до 22 января 2020 г. будет капремонт всех эскалаторов

В Киеве на станции метро "Арсенальная" с 9 октября 2018 г. до 22 января 2020 г. будет проходить капитальный ремонт всех эскалаторов.

На станции метро "Арсенальная" в Киеве с 9 октября 2018 г. до 22 января 2020 г. будет капремонт всех эскалаторов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен" в Facebook.

"Мы готовимся к капитальному ремонту эскалаторов на станции "Арсенальная". Работы начнутся 9 октября. Станция будет работать в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход. Просим учитывать информацию при планировании своих маршрутов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что станция метро "Арсенальная" считается самой глубокой в мире. Она - одна из первых 5 станций, начала работу в 1960 году.

На станции метро Арсенальная в Киеве с 9 октября 2018 г. до 22 января 2020 г. будет капремонт всех эскалаторов 01

На станции метро Арсенальная в Киеве с 9 октября 2018 г. до 22 января 2020 г. будет капремонт всех эскалаторов 02

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