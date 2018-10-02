Количество вакансий для украинских работников в Польше уменьшается, - Рева

Об этом он сказал в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу доложить, что на сегодняшний день количество вакансий для украинских работников в Польше снижается. И говорить о ближайшей перспективе, что там будет серьезный рост заработных плат лично по результатам переговоров со своей польской коллегой, я бы не стал", - заявил Рева, вспоминая о встрече со своим коллегой - министром социальной политики Польши Эльжбетой Рафальской.

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По словам Ревы, сегодня в Польше в среднем украинские заробитчане получают 19 тысяч 200 гривен в пересчете на гривни.

"Политика сдерживания заработных плат, которая проводилась более 20 лет в нашей стране привела к тому, что Украина находится среди стран Европы почти на последнем месте по размеру заработной платы. Это позорное явление", - подчеркнул Рева.

Он отметил, что стремление человека получать достойную заработную плату - одна из причин миграции.

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"Когда мы будем обеспечивать внутри Украины политику поощрения роста заработных плат, мы реально за три-четыре года сможем выйти на тот уровень заработной платы, который я назвал, и публично озвучен. И это будет уже конкурентоспособная заработная плата, которая заставит людей задуматься: нужно ехать за границу или возможно оставаться в Украине и работать, получая такую заработную плату", - подчеркнул министр.