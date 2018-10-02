Обязательства, взятые согласно с Будапештским меморандумом, должны быть соблюдены: агрессия России против Украины повлекла человеческие страдания, - постпред Швеции при ООН

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил Постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скоог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия на Востоке Украины являются нарушением международного права. Это уже повлекло более 10 тыс. смертей и неприемлемые страдания людей", - сказал Скоог.

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Он подчеркнул на необходимости соблюдения международных договоров, гарантирующих суверенитет и неприкосновенность Украины.

"Обязательства, взятые согласно Хельсинским соглашениями и Будапештским меморандумом должны быть соблюдены, ровно как обеспечено выполнение Минских соглашений", - подчеркнул дипломат.

Скоог также призвал "усилить и защитить" гуманитарные усилия в мире.

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"Мы чтим храбрые и жертвенные действия гуманитарных работников по всему миру", - отметил он.