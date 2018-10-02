Мы разрушим добровольные взносы в больницах: со следующего года УЗИ, рентген, анализы по направлению семейного врача будут бесплатными, - Гройсман

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы пришли к врачу семейному. Он говорит - вам надо сделать УЗИ и сдать анализы. Вы идете в больницу, вам говорят - добровольные взносы. Но мы это разрушим в следующем году. В этом бюджете это предусмотрено. С 1 июля 2019 года, это уже заложено, посчитано, мы просто должны эту систему провести в больницы, и нам нужно на это время, если вы пришли к семейному врачу и вам дали направление к узкому специалисту на обследование, - УЗИ, рентген, анализы для вас будут бесплатные. За вас заплатит государство. Конкретно за каждого из вас, кто обратится в больницу. Но надо, чтобы направлял сам врач, а не было самообращение", - подчеркнул Гройсман.

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Он отметил, что в следующем году также планируется ввести новый стандарт экстренной медицины.

"Новые машины, новые знания украинских врачей, которые должны быть в этих бригадах, и новая заработная плата. Мы выделили сейчас 1 миллиард. Будем пилотировать 5-6 регионов, которые наиболее готовы для того, чтобы задать новый формат работы этой системы. И там будет вполне нормальный результат", - подчеркнул Премьер-министр.

По его словам, это одни из тех новшеств, которые будут менять систему.

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"Я могу сказать, что ситуацию с места мы сдвинулись. Или вы уже чувствуете результат? Думаю, нет. Но точно я глубоко убежден в том, если делать то, что мы определили как приоритет - а это лучший мировой опыт, - то с каждым годом ситуация будет меняться", - добавил Гройсман.