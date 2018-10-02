Пойманная на допинге российская легкоатлетка Савина использовала паспорт украинской спортсменки Сышко для участия в международных турнирах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает "Матч ТВ".
Как передает телеканал, Савина и Сышко родились и начали заниматься легкой атлетикой в Крыму. Сышко в 2011 году приняла решение завершить спортивную карьеру и перешла на должность тренера. Савина стала российской легкоатлеткой после оккупации Крыма Россией в 2014 году.
В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Из-за этого российские спортсмены могли участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.
Для того, чтобы не получать международный допуск от ИААФ, Савина пользовалась украинским паспортом Сышко. Отмечается, что под этой фамилией россиянка выступила на 11 турнирах за три года.
В 2017 года Савина стала обладательницей бронзовой медали чемпионата России в беге на 800 метров.
Ранее сообщалось, что Савина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за наличия в допинг-тесте запрещенных веществ.