600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"За месяц ребята прошли обучение в самых сложных условиях - огневая и инженерная подготовка, боевое слаживание, рейдовые действия и десантирования с самолетов Ан-26 и Ил-76. Тренированные, с идеальной военной подготовкой, они готовы в любой момент встать на защиту Украины", - написал он.

"Представьте мощь армии, в которой резервистов тренируют так же, как и контрактников!", - добавил Президент.































Фото: Порошенко/Facebook