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02.10.18 09:40

600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж

600 резервистов ОР-1 95 бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины завершили военные сборы десантированием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"За месяц ребята прошли обучение в самых сложных условиях - огневая и инженерная подготовка, боевое слаживание, рейдовые действия и десантирования с самолетов Ан-26 и Ил-76. Тренированные, с идеальной военной подготовкой, они готовы в любой момент встать на защиту Украины", - написал он.

600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 01

"Представьте мощь армии, в которой резервистов тренируют так же, как и контрактников!", - добавил Президент.

600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 02
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 03
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 04
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 05
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 06
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 07
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 08
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 09
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 10
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 11
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 12
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 13
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 14
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 15
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 16
Фото: Порошенко/Facebook

600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 17

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