С сегодняшнего дня алкоголь в Украине подорожает на 5% - 20%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 грн, до 321 грн, розничные — на 12,4%, или на 49,24 грн, до 447 грн.

Таким образом, 0,5 л водки подорожает до 89,4 грн ( против 79,55 грн до подорожания), а бутылка сухого вина обойдется в 42 грн, крепленые вина и вермуты подорожают до 49 грн за бутылку ( или на 8,9%), бутылка шампанского вырастет на 12,4% в цене - до 89 грн. Также на 12% подорожают виски джин и ром, на 7-9% подорожает коньяк: "4" звезды - до 139,3 грн, "5" звезд - до 151,7 грн.

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Второй этап повышения цен на алкоголь произойдет с 1 января 2019 года, когда на 9% повысятся акцизы.

Ранее сообщалось, что каждая 20-я смерть на Земле стала следствием злоупотребления алкоголем. В 2016 году было зарегистрировано три миллиона смертей от алкоголя. В столице этой осенью с с 23:00 до 10:00 запретили продавать алкоголь.