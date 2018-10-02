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02.10.18 10:10

Более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - "Наші гроші"

Бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины Сергей Семочко причастен к приостановке закупки жизненно важных лекарств для диализа из-за отказа поставщиков платить откаты. От отсутствия препаратов умерло около 200 человек.

Об этом заявили журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Одна процедура диализа стоит 250 грн., до четырех процедур в сутки, 365 дней в году. То есть лечение одного человека в год стоит более 300 тыс. грн.", - отмечают журналисты.

Более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 01

В расследовании говорится, что 2 года назад в процедуру закупки вмешалась СБУ. "Причем вмешалась так, что остановила ее на несколько месяцев. Все происходило под лозунгом борьбы за честную конкуренцию, а закончилось дефицитом препаратов и смертями пациентов. В Украине на лекарства диализа государство тратит до четверти миллиарда гривен в год. В мире есть 2 наибольших производителя этого препарата – США и Германия. Лекарства для диализа от разных производителей не считаются взаимозаменяемыми, а расходники не совместимыми между собой. Кто чем начал лечиться, то тем и должен продолжить".

Более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 02

Департаменты охраны здоровья и аптеки исходили из потребностей пациентов, поэтому заказывали конкретные препараты и объемы для двух групп больных. Для этого приходилось использовать тендеры под конкретного производителя.

В 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупкуами, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные Сергем Семочко. По сути он сказал, что "то, что вы считаете не взаимозаменяемым - можно заменять, а то, что считаете несовместимым - можно комбинировать". Фактически Семочко подписал "приговор" пациентам, которые зависели от этих лекарств.

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Семочко воевал с медиками, чиновниками, поставщиком, который с 2015 года отказался от оффшорных схем и начал возить препараты для диализа напрямую от производителя. Ведь тогда отпал повод платить откаты СБУ. А вот у СБУ появились вопросы к закупкам именно этого поставщика. И закупки лекарств остановились.

Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что фактически СБУ надо было показать фармкомпаниям этими действиями, что "неплатить нельзя". СБУ годами "доила" фармбизнес, зная о том, что эти компании используют офшорные схемы. Занималась этим именно экономическая контрразведка СБУ, котрую 2 года назад возглавлял Семочко.

Более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 03

По данным BIHUS.info , под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры. На самом деле, отмечают журналисты, у фармокологического бизнеса лишь требовали "откаты" за возможность закупить лекарства. После того, как ООО "Диавата" отказалось от серых схем и начало законно завозить лекарства, к ним приходило до 12 человек из контрразведки СБУ, которых посылал руководитель департамента Семочко.

Пока шли эти процессы, пациенты остались без жизненно важных лекарств. Препарат нельзы было купить в аптеках. Один из пациентов, Владимир Гончарук, рассказал, что выжил лишь потому, что имел запас необходимых лекарств, но так повезло не всем.

Более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа, - Наші гроші 04

Продержатся до возобновления поставок. Директор департамента "Диализная терапия" ООО "Диавата" Сергей Христинченко заявил, что около 200 человек не смогли дожить до возобновления поставок. 

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