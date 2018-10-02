Это невозможно при любых условиях, - Гройсман о ликвидации "Нафтогаза"

Об этом он сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только сейчас ведется работа по аресту активов. Они действительно должны нам перечислить 2,6 млрд. долларов. Совершенно очевидно, что ликвидация Нафтогаза ликвидирует и сам долг кредитора. Поэтому это невозможно при любых условиях. Если не стоит цель о том, чтобы простить россиянам 2,6 млрд долларов. Если думать о том, чтобы им простить, то надо ликвидировать, а если думать об Украине, то это делать невозможно и не нужно, потому что это очень серьезный подарок нашему врагу", - сказал Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника" - "Это позволит "Газпрому" не платить Украине $2,6 млрд": Витренко и Тимошенко спорят о ликвидации НАК

Как сообщилось, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на прошлой неделе пообещала ликвидировать "Нафтогаз Украины" менее чем за полгода после выборов президента. Впоследствии Тимошенко пояснила, что "Нафтогаз" как юридическое лицо будет ликвидирован только после выплаты Россией как страной-агрессором всех долгов по решению Стокгольмского арбитража.