Суд над Януковичем: защита об "огнестреле" и действиях по "свержению власти". СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

13:08 Байдык просит огласить перерыв в связи с тем, что у него есть заседание по другому делу.

Судья Девятко соглашается и напоминает, что у него осталось два дня, а также просит вложиться в данные временные рамки.

Оглашается перерыв до 10 утра среды, 3 октября.

13:04 Далее речь идет о призывах лидеров оппозиции блокировать правительственный квартал в феврале 2014 года.

12:58 Байдык цитирует Луценко, который говорил, что "на войне, как на войне" и что Беркут остановился только из-за того, что у активистов был "огнестрел". Цитирует Арсения Яценюка, который говорил "если пуля в лоб, то пуля в лоб".

12:52 "С 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года погибли 14 и получили ранения 992 правоохранителя в результате применениях против них огнестрельного оружия", - цитирует Байдык том 49 страницу 22 тома дела.

"Протягом лютого 2014 года были осуществлены нападения и поджоги 39 зданий органов МВС", - цитирует Байдык 39 страницу 49 тома дела.

12:44 Байдык описывает факты применения активистами оружия на Майдане против милиции, а также о "массовом завладении майдановцами огнестрельным оружием в зданиях ГУ МВС в регионах".

12:36 Адвокат цитирует знаменитое выступление активиста Владимира Парасюка со сцены на Майдане, в котором он говорит о планах идти с оружием на штурм АП. Обращается внимание на материалы видео- и фотокорреспондентов, на которых запечатлены активисты с огнестрельным оружием.

12:34 Далее Байдык говорит о "подстрекании" людей лидерами оппозиции к агрессивным действиям и обещаниях предоставить активистам оружие.

12:26 "Подытоживая, сторона защиты хочет обратить внимания суда на то, что вышеприведенными доказательствами установлен тот факт, что разрушение власти происходило вследствие организованных лидерами Майдана циничных, дерзких действий, которые сопровождались массовым захватом зданий и помещений органов власти во всех регионах страны, угрозами унижениями, оскорблениями и иногда пытками госслужащих. Все изученные доказательства безусловно доказали, что в феврале 2014 года в стране происходило полное разрушение власти мирными так называемыми митингующими, мирными действиями захватывались здания, чиновники подвергались пыткам, оскорблениям. унижению. Реализовывался сценарий, выгодный только тем, кто пытался попасть во властные кабинеты", - говорит Байдык и подчеркивает, что власть "очень сдержанно реагировала на все это, чтобы избежать кровопролития, но в итоге действовать пришлось".

12:16 Байдык продолжает зачитывать сведения о захватах зданий участниками Майдана, а также о пострадавших правоохранителях. Он вновь акцентирует внимание на призывах лидеров оппозиции к штурму органов власти и их захвату и подчеркивает немирный характер происходящего.

11:56 Адвокат Януковича рассказывает о захватах майдановцами админзданий в Киеве и госадминистраций в регионах.

11:48Заседание продолжается. Байдык поясняет, что его долгая дебатная речь затрагивает все моменты, которые предшествовали "потере Крыма" в 2014 году.

11:36 Судья Девятко делает замечание адвокату Байдыку за использование оскорблений в своей дебатной речи и объявляет перерыв на 10 минут.

11:26 Защитник Януковича цитирует сотрудницу КМДА Баранову ,которая говорит, что не могла из-за протестующих попасть на рабочее место. Также он ссылается на ряд публикаций в СМИ о захвате мэрии. В них речь идет о том, что идея захвата КМДА принадлежала Арсению Яценюку и Сергею Пашинскому. Пашинский, в свою очередь, поручил возглавить атаку на КМДА спецкору издания LB.ua Татьяне Чорновол.

11:18 Байдык рассказывает про структуру ШНС, говорит, что все четко координировалось, существовала разветвленная сеть региональных штабов по всей стране.

11:11 Адвокат Януковича рассказывает Штабе национального сопротивления в мэрии Киева, его структуре и участниках.

11:05 Далее речь идет о захвате протестующими здания КМДА и исчезнувшей оттуда оргтехнике. Байдык снова говорит о призывах лидеров оппозиции (Кличко, Тягнибок, Яценюк) захватывать власть, подчеркивая, что все это обосновывается соответствующими доказательствами.

11:02 Байдык продолжает рассказывать о пострадавших сотрудниках милиции и агрессивных действиях майдановцев, вспоминает случай с "применением протестующими боевой гранаты РГД-5, которая не взорвалась".

"Такие были "мирные акции"", - подчеркивает адвокат беглого президента.

11:00 Далее рассматриваются материалы, в которых речь идет о "нападении активистов "Автомайдана" на бойцов "Беркута"". "Молодчики были вооружены бейсбольными битами, наносили удары по транспортным средствам и нападали на правоохранителей", - говорит Байдык, описывая события в Крепостном проулке 23 января в Киеве.

10:55 Байдык рассказывает о поставках "коктейлей Молотова" на Грушевского и "агрессивных молодчиках с металлическими дубинками, которые пришли нападать на правоохранителей".

10:48 "На так называемом Евромайдане начали вооружать людей", - зачитывает публикацию МВД адвокат. Он говорит, что правоохранители имели на теле ссадины и следы порезов, а протестующие нападали на милицию со словами: "Мы пришли вас резать". Он говорит, что по словам правоохранителей, все это "напоминало средневековье". Все это говорило о немирном характере акции на Евромайдане, вновь подчеркивает защитник Януковича.

10:42 Защитник Януковича рассказывает, как участники акции на Майдане спалили 6 транспортных средств МВД, что, по его словам, говорит о немирном характере протеста. "Активисты использовали деревянные дубинки, зажигательные смеси, камни и другие предметы, наносили телесные повреждения правоохранителям и работникам внутренних войск", - говорит Бадык, ссылаясь на документы министерства.

10:34 Далее Байдык пересказывает телефонный разговор двух людей, голоса которых напоминают голоса помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и посла США в Украине Джеффри Пайеттом, обсуждающих, кого из лидеров оппозиции привести во власть.

10:28 Адвокат цитирует некоего участника Майдана Николая Кузнецова, который говорит, что избиение студентов случилось для того, чтобы собрался Майдан и произошел госпереворот. "Мы тогда тоже вышли, но теперь все стало ясно", - зачитывает якобы слова активиста Байдык.

10:25 Байдык цитирует выступления лидеров Майдана - Олега Тягнибока, Юрия Луценко и пр., в которых те говорят о том, что Янукович должен уйти.

10:14 Александр Байдык рассказывает, как в 2013-2014 году Янукович и его администрация оправдывает отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. "Упомянутые мной видеоматериалы подтверждают позицию стороны защиты. Януковичем В.Ф. неоднократно подчеркивалось, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в то время не привело бы к улучшению показателей экономики и жизни населения Украины", - резюмирует защитник.

10:12 Адвокат Байдык продолжает читать дебатную речь. Начинается 28 час чтения. Он уже рассмотрел все показания свидетелей. В следующем блоке планирует затронуть другие доказательства - документы, фильмы, пресс-конференции и так далее.

10:05 Зашли судьи. На месте прокуроры - Максим Крым и Руслан Кравченко и адвокаты Александр Байдык и Александр Рябовол.

Напомним, на заседании 18 сентября судья Владислав Девятко определил даты для дальнейших заседаний: 14:00 1 октября, 10:00 2 октября, 11:00 3 октября, 10:00 4 октября - эти дни для окончания дебатной речи адвоката Байдыка.

Для адвоката Александра Горошинского определили такие дни: 10:00 5 октября, 10:00 8 октября, 10:00 10 октября.

Отметим, защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка зачитывает дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы четырех предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.