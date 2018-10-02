В конце октября в Украину приедет большая бизнес-делегация из США, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в понедельник в Нью-Йорке Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"29-30 октября мы ожидаем крупную торговую миссию американского бизнеса в Украине. Огромная часть её представителей будет, собственно, из сферы инфраструктуры", - отметил украинский чиновник после презентации в Нью-Йорке новых возможностей для ведения бизнеса в Украине, а также бренда Ukraine Now.

В этой связи он подчеркнул, что во время встреч в Киеве с представителями американских деловых кругов будет возможность "предметно обсудить, что происходит, где именно мы нуждаемся в инвестициях, и где есть интересные направления для иностранных инвесторов".

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Омелян также проинформировал, что в течение последней недели побывал по крайней мере в четырех американских городах – Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке. По его словам, он провел встречи с представителями правительства США, а также американских компаний. В этой связи он заметил, что не только информирует американскую сторону об украинских реформах, но и призывает западных партнеров к более активному участию в реформировании самой Украины.

"Мы считаем, что сами такие визиты и разъяснения, что есть Украина, и какие возможности мы имеем для западных компаний, будет способствовать притоку американских инвестиций в Украину", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Он также сообщил, что это взаимодействие происходит при поддержке посольств США в Киеве, а также Украины в Вашингтоне.

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