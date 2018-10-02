Правоохранители задержали россиянина при попытке сбыта 1,5 кг особо опасных наркотиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что россиянин, который временно проживал в Киеве, наладил канал поставки героина, метадона и фентанила из Российской Федерации. По оперативной информации "товар" в Украину по железной дороге доставляли курьеры. Полученные наркотики наркоторговец реализовывал оптовыми партиями в столичном регионе через сеть дилеров", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева при попытке сбыта 1,5 кг указанных наркотических средств. По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более семидесяти пяти тысяч американских долларов.

Изъятые наркотические средства переданы на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности россиянина.

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Операция по разоблачению злоумышленника проводилась со следователями Главного отдела Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.





Фото: СБУ/Facebook