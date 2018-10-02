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02.10.18 11:24

Правоохранители задержали россиянина при попытке сбыта 1,5 кг особо опасных наркотиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ уличили в Киевской области канал сбыта особо опасных наркотиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что россиянин, который временно проживал в Киеве, наладил канал поставки героина, метадона и фентанила из Российской Федерации. По оперативной информации "товар" в Украину по железной дороге доставляли курьеры. Полученные наркотики наркоторговец реализовывал оптовыми партиями в столичном регионе через сеть дилеров", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали россиянина при попытке сбыта 1,5 кг особо опасных наркотиков, - СБУ 01

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Киева при попытке сбыта 1,5 кг  указанных наркотических средств. По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет более семидесяти пяти тысяч американских долларов.

Изъятые наркотические средства переданы на экспертизу.

Правоохранители задержали россиянина при попытке сбыта 1,5 кг особо опасных наркотиков, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности россиянина.

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Операция по разоблачению злоумышленника проводилась со следователями Главного отдела Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Правоохранители задержали россиянина при попытке сбыта 1,5 кг особо опасных наркотиков, - СБУ 03
Правоохранители задержали россиянина при попытке сбыта 1,5 кг особо опасных наркотиков, - СБУ 04
Фото: СБУ/Facebook

Правоохранители задержали россиянина при попытке сбыта 1,5 кг особо опасных наркотиков, - СБУ 05

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