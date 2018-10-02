У 12 пациентов, госпитализированных в результате отравления водой в оккупированной Макеевке, диагностировали инфекционное заболевание неустановленной этиологии, - ОБСЕ

В больницах временно оккупированной Макеевки, что в 12 километрах от Донецка, в результате отравления водой находился 21 человек по состоянию на 30 сентября 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Два сотрудника больницы Макеевки сообщили, что у них на лечении находится 21 пациент с заболеваниями, вызванными загрязненной водопроводной водой, при этом у 12 пациентов диагностировано инфекционное заболевание неустановленной этиологии", - отметили в пресс-службе.

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26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что число госпитализированных возросло до 87.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.