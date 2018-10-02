Рада приняла заявление по ситуации с возможным возвращением делегации РФ в ПАСЕ: Это будет признанием политической несостоятельности Ассамблеи

За соответствующее постановление проголосовали 242 нардепа, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада Украины в Постановлении осудила попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в обход резолюций Ассамблеи и внесения изменений в уставные документы, которые меняют основополагающие принципы деятельности Организации и утвердила Заявление Верховной Рады Украины к парламентам государств-членов Совета Европы в связи с ситуацией, сложившейся в Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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Постановлением Председателю Верховной Рады Украины поручено обеспечить безотлагательное направление текста Заявления в Парламентскую Ассамблею Совета Европы и в парламенты государств-членов Совета Европы.

По словам нардепа Владимира Арьева (БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ) сейм Литвы принял аналогичный документ. По его словам, Совет Европы не должен менять деньги на свои принципы и идти против собственных документов и принципов, иначе потеряет уважение.

Рада считает политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования. Цель подготовки такого решения – обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращение в ПАСЕ делегации РФ на фоне категорического отказа этого государства выполнять законные требования Ассамблеи, связанные с нарушением Россией устава Совета Европы.

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"Сохранение авторитета и политической способности Парламентской Ассамблеи в условиях современных вызовов в Европе возможно только при условии обеспечения существующей институциональной способности Ассамблеи и ее механизмов производства собственных политик. Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание Парламентской Ассамблеей Совета Европы своей политической несостоятельности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы - верховенства права, демократии и прав человека, - будет заставлять Верховную Раду Украины и ее Постоянную делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы осуществить полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей и механизмов такого сотрудничества", - говорится в заявлении.