В Одесской области сельхозпредприятие возместило в бюджет почти 1,5 млн грн нанесенного ущерба

Как установило следствие, в течение 2017 года должностные лица предприятия-фигуранта, реализуя зерновые культуры (кроме риса), бобовые, семена и масличные культуры, не отражали указанные операции в налоговой отчетности. Такие действия привели к уклонению от уплаты 1 млн 474 тыс. грн налогов, сообщают в пресс-службе ГФС.

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Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении директора предприятия от уголовной ответственности.

Судом решается вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.