Нацсовет ТРВ проведет углубленный мониторинг языковых квот на телевидении, - Артеменко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил в ходе пресс-конференции по результатам мониторинга вещания региональных и местных телеканалов в переходный период (октябрь 2017 - сентябрь 2018), состоявшейся во вторник в Киеве.

По его словам, на этот мониторинг будут брошены все силы госрегулятора.

"У нас сейчас очень много мониторингов проводится. Но 13 октября все наши мониторинговые службы будут задействованы в проверке языковых квот на телевидении. Это – первоочередная задача. Да, это будет не очень быстро, поскольку европейская норма мониторинга предусматривает понедельный, а не посуточный мониторинг. Но месяца за два-три мы закончим этот мониторинг и огласим его результаты", - подчеркнул он

Артеменко напомнил, что с 13 октября закон о языковых квотах на телевидении вступает в силу в полной мере, и предупредил украинских вещателей о необходимости неукоснительно соблюдать его нормы.

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По данным Нацсовета, за исследованный период средний фактический показатель украинского языка на региональном и местном телевидении был на 10% больше, чем на общенациональных телеканалах, где он составлял 83%. При этом, объемы трансляции украиноязычного контента (и приравненного к таковому с учетом норм переходного периода) составляли 99% (по факту на 24% превышает установленные квоты на момент проведения мониторинга).

По словам Артеменко, самый низкий средний показатель фактического украиноязычного контента на телевидении был зафиксирован в Одесской области - 59%, при этом, с учетом условий переходного периода, де-юре он составил все 100%.

Также он отметил, что по результатам мониторинга семь из 176-ти телеканалов не дотягивают до установленной законом квоты. В частности это телеканалы: "Третий цифровой", "Думская.TV" и "Южная волна" (Одесская обл.), "Горизонт-TV" (Харьковская обл.), "Телеканал 100+" (Киев), "Телеканал СТС" (Сумская обл.) и "TV Сигма" (Донецкая обл.).

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"После 13 октября 2018 года, когда требования закона относительно доли украинского языка на телевидении вступят в силу, такие факты будут иметь признаки нарушения законодательства, что означает наложение штрафа в размере 5% от суммы лицензионного сбора", - подчеркнул председатель Нацсовета.

Он также заявил, что в сентябре 2018 года штраф за недостаточное количество украинского языка в эфире получила "Телекомпания "СТС", осуществляющая местное вещание в Сумской области - недельный объем украиноязычных передач на телеканале "СТС" в промежутке времени с 07:00 до 18:00 составил всего 56,1%. Сумма штрафа - 3,244 тыс. грн.

Согласно условиям украинского законодательства, квоты украиноязычного контента в эфире телеканалов должны составлять не менее 75% общего эфирного времени, во время переходного периода к украиноязычному контенту приравниваются собственный и национальный ТВ-продукты.

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