Глава МВФ Лагард предупредила о возможном ухудшении прогноза роста мировой экономики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, пишет Bloomberg.

"Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте. Сейчас некоторые из этих рисков начали материализоваться", - сказала Лагард.

По ее словам, среди таких рисков - протекционистская риторика, которая начала превращаться в "реальные торговые барьеры", а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Как планируется, прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ.

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Лагард призвала страны решить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести дополнительные тарифы на импорт из Китая на общую сумму $200 млрд. Они начали действовать с 24 сентября и будут увеличены в начале 2019 года. В ответ Китай объявил о введении дополнительных тарифов на импорт из США на $60 млрд.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории мира.