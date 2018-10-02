Ирина Геращенко о подрыве детей под Горловкой: В Украине такие мины были утилизированы еще в 2012 году, а значит, эти - завезены из РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей стрнице в Facebook.

"Несколько дней назад под Горловкой подорвались на мине 4 украинских детей, трое мальчиков - погибли... Сепаратистские сайты сообщают, что дети подорвались на противопехотной мине. Напомню: Украина присоединилась к Оттавской конвенции против противопехотных мин, и еще в 2012 году запрещенные взрывоопасные устройства были утилизированы", - написала нардеп.

Геращенко также отметила, что и в настоящее время, после освобождения оккупированных сел и поселков, украинские военные нередко находили запрещенные Оттавской противоминной конвенцией устройства, которые были утилизированы в Украине, а значит - завезены из РФ.

"Мы с Mariya Ionova и Еленой Кондратюк подготовили запрос в Нацполицию о внесении в реестр расследования преступлений этот ужасный случай гибели детей, которые подорвались на мине. Также обратили внимание правоохранителей на недопустимый факт, что следственный комитет РФ возбудил дело по факту гибели детей (это нарушение и украинского законодательства, которое запрещает любые незаконные следственные действия, и российского - которое позволяет следственные действия своим компетентным органам исключительно на российской территории)", - сообщила первый вице-спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое детей погибли, подорвавшись на мине под оккупированной Горловкой, - росСМИ

"Необходимо тщательно собирать информацию о гибели всех гражданских украинцев на оккупированных территориях, все эти преступления РФ и их марионеток, должны по крупицам собирать фактаж о применении российскими убийцами запрещенных мин, которыми они нашпиговали оккупированный Донбасс. Также стоит создавать "список следкома РФ", всех причастных к противозаконным следственным действиям на территории суверенной Украины и включать этих персонажей в санкционные списки.

Р. S. Гибель украинских детей от мин, которыми оккупант нашпиговал Донбасс - будет сегодня и одной из проблем, которые украинская делегация будет поднимать на заседании ТКГ в Минске", - добавила Геращенко.

Напоминаем, 30 сентября четверо подростков подорвались на мине в оккупированной Горловке на Донбассе.