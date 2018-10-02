Минздрав повторно уволил Амосову с должности ректора НМУ

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"1 октября 2018 года в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины Министерство здравоохранения Украины во второй раз расторгло контракт с ней. Это произошло после того, как министерство возобновило экс-главу заведения в должности ректора НМУ во исполнение решения Печерского суда города Киева", – отметили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что в марте 2016 года Госфининспекция провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности НМУ за период с 1 октября 2012-го по 1 декабря 2015 года и выявила ряд грубых нарушений, после чего обязала руководство вуза устранить их. Требования не были выполнены в полном объеме.

"Общая сумма ущерба, нанесенного государству из-за невыполнения требований Госфининспекции ректором НМУ составляет более 3 млн грн. По состоянию на 1 октября 2018 года полностью не устранены нарушения по 12 пунктам акта ревизионной проверки от 2 марта 2016 года – на сумму около 2 млн грн. Госаудитслужба сообщила Минздраву Украины, что в июне 2018 года обратилась в Генеральную прокуратуру Украины относительно обеспечения уголовного производства. Прокуратура города Киева объединила два уголовных производства по факту хищения и нецелевого использования бюджетных средств руководителями администрации НМУ имени Богомольца. Продолжается досудебное расследование", – рассказали в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что 20 сентября Амосова приступила к исполнению обязанностей ректора НМУ, не имея никаких полномочий для этого.

"Сразу после вынесения решения Печерского суда она самостоятельно начала генерировать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректора НМУ и об отмене всех приказов, которые выдавал признанный Минздравом Украины и.о. ректора Александр Науменко", – добавили в ведомстве.

Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко.

В то же время 20 сентября Печерский суд принял решение о признании освобождения Амосовой от должности ректора НМУ незаконным.