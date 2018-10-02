Угрозы распространения сибирской язвы на Одесчине нет, ситуация под контролем, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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"По результатам лабораторных исследований, проведенных референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины, у одного больного подтверждено заболевание сибирской язвой (кожная форма, лечится антибиотиками и не представляет такой опасности, как легочная форма). Также получен положительный результат исследования мяса убитого животного и почвы во дворе, где было забито больное животное", - сообщает Минздрав.

"Ситуация находится под контролем местных властей. Заболевание локализовано в пределах одного села - с 30 сентября 2018 введен карантин", – говорится в сообщении.

Как сообщила полиция области, по предварительным данным, источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек. Сейчас эти люди госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает.

На подъездах к селу были выставлены шесть карантинных постов из числа полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Они контролируют соблюдение жителями запрета на ввоз-вывоз домашнего скота и продуктов животного происхождения.

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