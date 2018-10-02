Рада проголосовала в первом чтении законопроект, противодействующий буллингу

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" законопроект, зарегистрированный под №8584 проголосовало 235 народных депутатов.

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Законопроектом предлагается на законодательном уровне определить понятие буллинг, пути противодействия этому явлению, защиту прав детей, а также других лиц, работающих в учебном заведении, а также установить административную ответственность за буллинг, сокрытие случаев буллинг педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учебного заведения.

Проектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, дополнив Кодекс новой статьей 173-4, устанавливающей ответственность за буллинг, а также сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или учредителем учебного заведения, в виде наложения штрафа от двадцати до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (в зависимости от вида совершенного правонарушения).

Изменениями в Закон Украины "Об образовании" вводится определение термина "буллинг", как "моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам , имеющих признаки сознательного жестокого обращения", а также определяются механизмы противодействия этому явлению, среди которых: возложение на основателя учебного заведения осуществления контроля за выполнением плана мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллинг; на руководителя учебного заведения - утверждение и обнародование плана мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллинг, рассмотрение заявлений о случаях буллинг от соискателей образования, их родителей, законных представителей, иных лиц и издание решение о проведении расследования. Изменениями в статью 30 предусмотрено обязательство учебных заведений обеспечивать на своих веб-сайтах открыт доступ к правилам поведения соискателя образования в учебном заведении, плана мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллинга, порядка подачи и рассмотрения заявлений о случаях буллинга от соискателей образования, их родителей, и тому подобное.

Кроме того, изменениями в статью 73 Закона, Образовательном омбудсмену предоставляется право: осуществлять проверку заявлений о случаях буллинг в учебном заведении, полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и основателя учебного заведения; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки по общему числу случаев буллинг в учебных заведениях за определенный период.