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02.10.18 16:09

Налоговой милицией Хмельницкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,2 млн грн неуплаченного НДФЛ

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера одного из местных предприятий сферы обслуживания по подозрению в неуплате в бюджет налога на доходы физических лиц в крупном размере.

гфс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что при выплате заработной платы работникам предприятия фигурант составлял и подавал в контролирующий орган соответствующие налоговые отчеты, в которых отражал суммы начисленного и якобы уплаченного в бюджет налога на доходы физических лиц. Но это не соответствовало действительности, поскольку налог в бюджет последним умышленно не перечислялся.

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Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки в сумме почти 1,2 млн грн возмещены в полном объеме.

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