Налоговой милицией Хмельницкой области обеспечено возмещение в бюджет 1,2 млн грн неуплаченного НДФЛ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что при выплате заработной платы работникам предприятия фигурант составлял и подавал в контролирующий орган соответствующие налоговые отчеты, в которых отражал суммы начисленного и якобы уплаченного в бюджет налога на доходы физических лиц. Но это не соответствовало действительности, поскольку налог в бюджет последним умышленно не перечислялся.
Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки в сумме почти 1,2 млн грн возмещены в полном объеме.