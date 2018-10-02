"Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке": Дронов в суде рассказал свою версию смертельного ДТП в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, Дронов сильно нервничал, плакал и читал свою речь с листа. Сначала подозреваемый выразил соболезнования и прочитал имена и фамилии всех погибших и пострадавших в аварии. Дронов своей вины в аварии не признает, говорит, что это событие сломало его жизнь. Хотя виновным себя не считает, однако выражает готовность признать гражданские иски пострадавших о возмещении морального ущерба и платить по возможности.

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"Я искренне прошу прощения, что я оказался в этом месте и всем пришлось пережить эти ужасные события. Каждый день своей жизни я переживаю вместе с вами. В этом производстве я олицетворяю каждого водителя. На моем месте мог оказаться каждый. То, что я не признаю вины, не может быть отягчающим обстоятельством. Я не считаю себя виноватым с точки зрения обвинения. Но я считаю себя виновным как человек. Тысячу раз пожалел, что оказался в тот вечер в том месте и в том, что родился", - сказал водитель.

Подозреваемый говорит, что ехал в тот вечер с работы по своему обычному маршруту. Также уверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час. Он сетует на следствие, которое так и не установило точно скорость, с которой ехала Елена Зайцева. Говорит, он видел Lexus, но тот был далеко от перекрестка, а уже через мгновение произошла авария. Дронов уверяет, что со скоростью около 80 км/ч, как было указано в материалах дела, так быстро машина бы не преодолела бы такое расстояние.

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"Я ехал, как все. Микроавтобус начал движение, я после него, загорелся зеленый. Я не мог предположить, что за 2-3 секунды Lexus выскочит и окажется на перекрестке. Я не мог ничего сделать, даже не понял, что произошло. Ни суд, ни следствие, ни прокурор не смогли установить скорость Lexus. Как можно осудить человека по воображаемым обстоятельствам? Если мы хотим справедливости, то ее нет", - утверждает Дронов.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.