В Украине разрешили встраивать детсады в жилые дома. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В силу вступили новые государственные строительные нормы относительно дошкольных учреждений. Уже с 1 октября в Украине разрешено проектировать небольшие детские сады, встроенные или встроенно-пристроенные к первым этажам жилых домов. Это может стать действительно эффективным способом решения острой проблемы с нехваткой мест в детсадах, которая существует сегодня", - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что сейчас в соответствии с нормами на 1000 жителей должно быть обеспечено 38 мест в детсадах и 135 мест в школах, однако по факту этого нет.

"В большей степени из-за тотальной и неконтролируемой застройки городов, погоней за большим количеством квадратных метров, а не комфортом жителей. Эту ситуацию надо решать, как это делают в Европе. Там проектирование встроенных детских садов - нормальная практика", - отметил Парцхаладзе.

Он отметил, что, внедрение этого изменения будет способствовать обеспечению людей комфортными условиями для воспитания детей рядом с домом, уменьшению диспропорции между строительством жилья и социальной инфраструктуры в населенных пунктах, снятию социального напряжения с катастрофической нехваткой мест в детсадах, избавлению дорог от дополнительной транспортной нагрузки.

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По словам Парцхаладзе, согласно новым ГСН, размещение дошкольных учебных заведений разрешено в виде встроенных в 1-2 этажи жилых домов помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания, встроенных в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест, встроенно-пристроенных в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп), пристроенных к глухим торцам жилых домов дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп).

При этом он подчеркнул, что при проектировании таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования и соответствующие нормы ГСН относительно жилых домов.

"Земельный участок такого детсада должен отделяться от придомовой территории жилого дома забором и зелеными насаждениями. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений во встроенных и встроенно-пристроенных детсадах должна соответствовать требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом", - написал Парцхаладзе.

Кроме того, Парцхаладзе напомнил, что Минрегион также сейчас изучает необходимость позволить проектировать небольшие встроенные и встроенно-пристроенные в жилые дома начальные школы (1-4 классы).