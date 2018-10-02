Спецназовцы, вывозившие Януковича, потом стали руководителями ЧВК "Вагнера", - журналист-расследователь Канев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Новой газете".

Ниже фрагменты интервью Канева:

Расскажи про "Боширова" — ты говорил, у тебя есть данные, что он вывозил Януковича?

- Я тут ничего особо не могу рассказать. У меня есть человек, который прослужил в ГРУ тридцать лет. Я ссылаюсь на него. Он сказал, что Чепига-Боширов был там, с группой. Перепроверить это я не могу.

- То есть, историю про Януковича ты знаешь со слов этого ГРУшника?

— Я его случайно нашел — он тридцать лет прослужил, но очень активный, ему не хватает денег. Он выложил свое резюме на сайте Superjob, с номером телефона. Я его там заметил, мы стали общаться. Я эти базы постоянно смотрю, там очень много интересных людей.

— А какие-то еще детали он рассказывал?

— Нет. Я, говорит, заметил его. А еще мужиков, которые потом составили руководящий состав ЧВК Вагнера.

— Про Героя России тоже от него информация?

— Там они очень ревниво относятся к таким вещам: кто за что получил Героя. Поэтому разговор и зашел: героя-то Боширов получил за Януковича. Вот в чем дело, поэтому ГРУшник и завелся. Для них награды — это больная тема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чепига-"Боширов" помогал вывозить из Украины Януковича, за что получил звание Героя России, - журналист-расследователь Канев

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".