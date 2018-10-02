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02.10.18 16:39

Климкин 15 октября обсудит со Столтенбергом закрепление в Конституции курса Украины на членство в НАТО, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в середине месяца посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщил посол Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

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"15 октября тут будет с визитом министр иностранных дел Климкин, который сможет обсудить этот вопрос (внесение изменений в Конституцию Украины в части закрепления стратегического курса страны на членство в ЕС и НАТО. - Ред.) с генсеком также", - сказал он в интервью телеканалу "Прямой" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол также отметил, что большинством стран-членов НАТО инициатива Украины по внесений изменений в Конституцию рассматривается как демонстрация серьезности намерений Украины.

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