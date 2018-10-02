НАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

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Учения пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. В маневрах примут участие около 45 тысяч военных из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей. Учения носят оборонительный характер, они будут имитировать ответные действия НАТО на возможное вооруженное нападение на одного из союзников альянса, заявил Столтенберг.

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

Всем странам ОБСЕ, в том числе России, отправили приглашения для того, чтобы они могли послать на учения своих наблюдателей.