Комитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун

Об этом заявила глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

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Депутаты объяснили необходимость отставки Супрун и Линчевского "несостоятельностью правового статуса руководства Минздрава и несоответствием занимаемым должностям".

Депутаты, по словам Богомолец, единогласно проголосовали за документ.

Далее, согласно процедуре, постановление, поддержанное комитетом, должно быть внесено председателем комитета на Согласительный совет и если председатель Верховной Рады внесет его в повестку дня, то за него должны голосовать уже в парламенте.

Напомним, что в апреле профильный комитет рекомендовал принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в связи с неудовлетворительной работой.