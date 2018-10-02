Комитет Рады снова проголосовал за отставку Супрун

Об этом заявила глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Депутаты объяснили необходимость отставки Супрун и Линчевского "несостоятельностью правового статуса руководства Минздрава и несоответствием занимаемым должностям".
Депутаты, по словам Богомолец, единогласно проголосовали за документ.
Далее, согласно процедуре, постановление, поддержанное комитетом, должно быть внесено председателем комитета на Согласительный совет и если председатель Верховной Рады внесет его в повестку дня, то за него должны голосовать уже в парламенте.
Напомним, что в апреле профильный комитет рекомендовал принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в связи с неудовлетворительной работой.