Призываем Венгрию не использовать НАТО в спорах с Украиной, - посол США в НАТО Хатчисон

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", во время телефонного брифинга в Брюсселе 2 октября Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон комментировала проблемы в отношениях между Будапештом и Киевом, которые обострились из-за критики Венгрией нового закона Украины об образовании.

"Мы далее призываем Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", - сказала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, Украина и Венгрия решат разногласия: только от Будапешта и Киева зависит поиск решения, - Столтенберг

Хатчисон подчеркнула, что "для Украины, которая подвергается российской агрессии на своих границах, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами, чтобы сдержать российскую агрессию".

Также посол выразила надежду, что "Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия относительно закона об образовании, а потом присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию".



Хатчисон подчеркнула, что США являются лидером в НАТО и намерены оставаться лидером в трансатлантической организации, которая успешно гарантирует мир своим членам уже около 70 лет.





Читайте на "Цензор.НЕТ": На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО