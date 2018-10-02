Кучма попрощался с коллегами по Трехсторонней контактной группе в Минске, - Олифер

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса"- написала Олифер.

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В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Кучму за его вклад в Минский процесс, а также "за его мудрость и преданность своему государству – Украине".

Напоминаем, президент Украины Петр Порошенко назначил Кучму представителем Украины в ТКГ в феврале 2015 года.

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