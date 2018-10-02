"Никто не знает, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", - Парубий

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в интервью "Украинской правде", опубликованном 2 октября.

"Первые смерти – это было что-то невероятно сложное. Я часами не мог от этого отойти. Масса раненых, масса погибших, и оно еще очень долго в голове не могло уложиться. Об эмоциях нельзя много говорить, потому что они очень острые. Должно время какое-то пройти, чтобы было спокойнее. Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые говорю, но был запасной план: если Майдан не выстоит, переезжать в Западную Украину", – рассказал Парубий.

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По его словам, в те дни все советы и администрации в западной части Украины находились под контролем протестующих, и они "должны были организовать там сопротивление, во Львове".

"Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го [февраля 2014 года], мне пришел сигнал: "Андрей, не возвращайся на Майдан, сразу езжай во Львов, организуй там штаб", – продолжил Парубий, при этом отказавшись ответить на вопрос, кто именно сообщил об этом.

"Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не уеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать… Идея о переезде во Львов была в очень узком кругу. И я даже не знаю, достаточно ли корректно делаю, когда об этом говорю. Если бы нас тогда давили танками, мы бы должны были отступать. Но не могли просто разойтись", – добавил Парубий.

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