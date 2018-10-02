В Украине не закупают вакцины против сибирской язвы за счет бюджета, - Минздрав

Об этом рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Сейчас прививки от сибирской язвы не проводятся… Могут быть предложены прививки за счет работодателей для тех специальностей, которые имеют повышенный риск контакта с сибирской язвой, - пастухи или мясники на комбинатах, например. Но государство в настоящее время не обеспечивает закупку этих вакцин", - сказал он.

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Курпита также напомнил, что споры микроорганизмов, которые вызывают заболевание сибирской язвой, могут сохраняться в почве более ста лет.

Напоминаем, в одном из сел Одесской области зафиксировали вспышку сибирской язвы.