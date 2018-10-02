Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Орехово, Луганского и Старогнатовки, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Орехово, Луганское, Старогнатовка, Чермалык и Павлополь.

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Из минометов 82-го калибра оккупанты обстреливали наши опорные пункты вблизи Орехово, Луганского и Старогнатовка. По защитника Луганского также велся огонь из вооружения БМП.

В ходе боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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