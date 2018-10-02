За неделю корью заболели 540 украинцев, - Центр общественного здоровья

"На этой неделе зафиксирован один летальный случай от кори. Во Львовской области от осложнений кори умер 3-летний ребенок, который не был вакцинирован. Всего с начала года от осложнений кори умерло четырнадцать человек: десять детей и четверо взрослых", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Центра.

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С начала года корью заболели 31 954 человека - 12 874 взрослых и 19 080 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6310 человек: 1964 взрослых и 4346 детей), Закарпатской (всего 3126 человек: 598 взрослых и 2528 детей), Ивано-Франковской (всего 2953 человек: 842 взрослых и 2 111 детей), Одесской (всего 2458 человек: 1239 взрослых и 1219 детей), Киеве (всего 2230 человек: 1407 взрослых и 823 ребенка) и Тернопольской (всего 1773 человека: 666 взрослых и 1107 детей) областях.

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В Минздраве еще раз напоминают, что корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.