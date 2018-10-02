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02.10.18 19:29

В одном из участников атаки в Солсбери в Украине узнали офицера ГРУ, причастного к бегству Януковича, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины.

В одном из участников атаки в Солсбери в Украине узнали офицера ГРУ, причастного к бегству Януковича, - Аваков

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом глава ведомства заявил в ходе встречи министра по вопросам безопасности Великобритании Бена Уоллеса.

Так он отреагировал на заявление британца, что Россия может сделать в любой стране то, что сделала в Крыму, на Донбассе и в Солсбери.

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"Мы высоко ценим наше сотрудничество с Украиной, страной которая находится на форпосте в борьбе с кибератаками и гибридной войной. Незаконная аннексия Крыма, нападение в Солсбери и кибератаки по миру свидетельствуют, что это может повториться. Именно поэтому важно, что мы как близкие партнеры сотрудничаем и осознаем опасность со стороны России. Мне приятно видеть такое плодотворное сотрудничество с Украиной", - сказал Бен Уоллес.

Напомним, стороны договорились о совместном плане комплексного сотрудничества, взаимного доступа к базам данных, чтобы совместно противодействовать российским гибридным угрозам, в том числе кибератакам.

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