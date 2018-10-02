ОБСЕ призывает незамедлительно начать гуманитарное разминирование на Донбассе, - Садик и Апакан

"Мы настоятельно призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска", - цитирует документ Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как отметил Сайдик, заявление о необходимости безотлагательного гуманитарного разминирования в зоне конфликта обусловлено гибелью и ранениями детей.

"В последнее дни трое подростков погибли и двое получили ранения в населенных пунктах Горловка и Старомихайловка на востоке Украины. К сожалению, слишком много подобных случаев имеет место быть из-за продолжающегося вооруженного противостояния между сторонами конфликта", - подчеркивается в заявлении.

"Все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям", - добавил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ.

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В заявлении также отмечено, что, согласно Минским соглашениям, все стороны конфликта обязались осуществлять противоминную деятельность.