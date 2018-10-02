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02.10.18 19:59

Автомобильный ангар горел на проспекте Отрадный в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киеве сгорел автомобильный ангар на проспекте Отрадный.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Автомобильный ангар горел на проспекте Отрадный в Киеве, - ГСЧС 01

Информация о пожаре на пр. Отрадном, 95-В поступила в ГСЧС 2 октября в 16:33.

Как оказалось, произошло возгорание в 1-этажном металлическом ангаре с автомобилями на площади 150 кв. м. 

Автомобильный ангар горел на проспекте Отрадный в Киеве, - ГСЧС 02

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Автомобильный ангар горел на проспекте Отрадный в Киеве, - ГСЧС 03

В 17:27 пожар локализован, а в 17:44 ликвидирован.

Автомобильный ангар горел на проспекте Отрадный в Киеве, - ГСЧС 04

К тушению пожара были привлечены 9 единиц основной и специальной техники, а также 45 человек личного состава Киевского гарнизона.

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Обстоятельства возникновения пожара выясняются. Погибших и травмированных нет.

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