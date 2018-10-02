Новая волна протестов в Армении - люди вышли на улицу против закона, который блокирует досрочные выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГромадськеТВ.

а это проголосовали 67 депутатов - члены Республиканской партии, партий "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения". Роспуск парламента был необходим для проведения внеочередных парламентских выборов.

После голосования Никол Пашинян во время своего онлайн-обращение в Facebook призвал людей выйти на протест.

"Республиканская партия инициировала закон, цель которого саботировать проведение досрочных парламентских выборов. Этот закон будет причиной внутриполитического кризиса. Те, кто выступает за его принятие, является контрреволюционерами. Они объявляют войну народу", - заявил премьер-министр.

После этого к зданию Национальной Ассамблеи в Ереване вышли тысячи армян. Количество демонстрантов каждый раз увеличивается, вход в парламент и улицы вокруг него заблокированы - поэтому депутаты не могут выйти из здания.

Люди скандируют "республиканцев прочь!" и выкрикивают лозунги в поддержку Пашиняна.

Сам премьер также вышел к толпе и выступил с трибуны. "Республиканская партия должна быть исключена из политической жизни Армении. А также другие партии, которые ее поддержали ", - заявил Пашинян.

Иными словами, речь идет о всех оппозиционных правительству партиях, которые сейчас присутствуют в парламенте.

Протестующие заявляют, что не собираются расходиться и говорят о том, что выйдут на улицы завтра и в последующие дни - пока их требования не будут выполнены.

За несколько часов до слушаний в парламенте премьер-министр заявил журналистам о том, что планирует провести перевыборы в декабре этого года. Впрочем, с новым законом это будет сделать невозможно.