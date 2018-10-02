Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Криминальные авторитеты пользуются либеральностью наших законов, "оседают" здесь на месяцы и ведут судебные баталии, чтобы получить гражданство. По нашим данным, за 60% краж авто и грабежами квартир стоят воры в законе.

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Большинство из них на постоянной связи со спецслужбами РФ. Кроме уголовных задач, они выполняют другие политические заказы. Например, финансируют деятельность некоторых депутатов, чтобы они не поддерживали радикальные законы правительства направлены на усиление борьбы с организованной преступностью", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел отметил, что воры в законе могут вести свою криминальную деятельность на территории Украины, а потом за "грязные деньги" жить в Европе, как законопослушные граждане.

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