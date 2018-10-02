Появилось новое подтверждении, что "Боширов" - это Чепига - опубликованы фото из училища с Героем России. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Инсайдер.

После того как Bellingcat и The Insider обнаружили, что "турист Руслан Боширов", которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей, является ГРУ-шником по имени Анатолий Чепига, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это нонсенсом и частью дезинформационной кампании против России.

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Позже Дмитрий Песков заявил, что президент не награждал орденом героя России человека по имени Анатолий Чепига. Однако же, как выяснилось, ФИО Чепиги и портрет с легко узнаваемым лицом "туриста Руслана Боширова" красовались на стенде "Героев России".

Фото было сделано посетителем ДВОКУ в июне 2017 года, когда Чепига-Боширов еще не прославился на весь мир.

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Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".