Количество ОСМД в Украине с 2015 года выросло вдвое, - Зубко

Это во время посещения энергоэффективного ОСМД "Гашека 18" с госсекретарем Швейцарии по экономике Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Благодаря совместной работе, лидерству в доме, объединению жителей, участию в муниципальной программе 70/30, привлечению государственной программы "Теплые кредиты" в ОСМД "Гашека 18" удалось достичь ощутимых результатов. Только за один отопительный сезон, за счет внедрения энергоэффективных мер, этот дом экономит около 770 тысяч гривен. Здесь в разы уменьшена плата за отопление - вместо 32 грн за 1 м кв. (по прайсу), уплачивается 8 грн за 1 м кв. Интересный и важный момент: в этом доме проживает только 2 семьи, получающие субсидии. Это означает, что экономия дала такой эффект, когда у людей нет необходимости обращаться за социальной помощью к государству, а могут самостоятельно платить начисленную сумму за коммунальные услуги. И это один из главных результатов, который ожидает государство от реформы энергоэффективности", - подчеркнул Геннадий Зубко.

По его словам, государство и в дальнейшем будет поддерживать ОСМД, в частности из-за запуска Фонда энергоэффективности, финансирование которого происходит за счет Мультидонорского фонда, созданного Евросоюзом и правительством Германии. К работе Фонда привлечена и IFC (Международная финансовая корпорация). Также из госбюджета на Фонд выделено 1 млрд 600 млн грн.

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"За счет поддержки международных партнеров, софинансирование от Фонда энергоэффективности, у нас есть абсолютная возможность приступить к масштабной модернизации жилищного сектора Украины", - подчеркнул чиновник.